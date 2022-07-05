Дочь Пересильд и Учителя наградили на кинофестивале в Испании

Анка Пересильд, фото: кадр из фильма

Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя - 13-летняя Анка - получила награду на кинофестивале SOL в Испании за главную роль в фильме “Тибра”, где она перевоплотилась в девочку-альбиноса по прозвищу Мука.

Члены жюри отметили талант юной актрисы, выделив ее актерскую игру в этом кинофильме. Для Анки этот проект стал дебютным, сообщает сайт "Комсомольская правда-Сериалы".

Премьера триллера “Тибра” запланирована на сентябрь текущего года. Кроме Анки Пересильд в фильме приняли участие такие известные актеры, как Виктория Исакова, Артем Быстров, Василиса Савкина, Влад Коноплев и другие.

Ранее kp.ru писал о гостевом браке Пересильд и Учителя. Сообщалось, что после расставания актриса и режиссер провели вечер вместе. Отношения пары начались 14 лет назад – возлюбленные пережили несколько кризисов.