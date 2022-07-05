Назван комфортный для российской экономики курс доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономист, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал, какой курс доллара будет для России комфортным.

Эксперт считает, что стоимость американской валюты допустима в диапазоне 70-80 рублей за доллар.

- Для того, чтобы и с бюджетом все было нормально, и с экспортерами, выглядит комфортным курс 70-80 - это правда жизни. Соответственно, хоть ЦБ был против, учитывая, что с инфляцией в моменте вопрос решен, может быть, мы и увидим этот курс, - рассказал аналитик в беседе с изданием Lenta.ru.

Он также отметил, что возвращение к курсу на уровне 70-80 рублей за доллар не грозит никакими серьезными последствиями.

Ранее сообщалось, что для защиты от инфляции и сохранения возможности инвестирования формировать сбережения разумнее в рубле и альтернативных валютах. Об этом "Известиям" рассказал начальник аналитического управления Банка "Зенит" Владимир Евстифеев. По его мнению, это может быть китайский юань, гонконгский доллар и небольшая часть в дирхамах ОАЭ.

До этого ведущий аналитик Bitzlato Алексей Михайлов назвал в беседе с RT причину роста курса доллара и евро. Эксперт пояснил, что это связано с тем, что в правительстве проходит ряд совещаний, по итогам которых будут приниматься реальные, конкретные шаги по достижению сбалансированного курса отечественной валюты.