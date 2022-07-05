Актер Дэвид Харбор рассказал, когда начнутся съемки пятого сезона «Очень странных дел»

Съемки пятого сезона «Очень странных дел» могут стартовать в 2023 году Фото: кадр из фильма

Съемки пятого сезона сериала «Очень странные дела» от братьев Дафферов могут стартовать в 2023 году. Об этом рассказал актер Дэвид Харбор, который сыграл одну из главных ролей – шерифа Джима Хоппера.

«Думаю, мы снимем в следующем году. Они заканчивают писать его в этом году, и им нужно подготовиться. Судя по всему, сезон, вероятно, выйдет в середине 2024 года», – передает слова актера сайт «Комсомольская правда-Сериалы».

Следующий сезон будет заключительным, при этом эпизоды обещают выпустить не такими длинными по продолжительности, как в четвертом, за исключением последнего – возможно, он будет 2,5 часа. При этом Харбор обрадовал поклонников сериала, сообщив, что вселенная «Очень странных дел» наверняка получит продолжение в виде спин-оффов.

Напомним, четвертый сезон сериала «Очень странные дела» установил новый рекорд сервиса Netflix по просмотрам.