Минобороны Латвии предложило вернуть обязательную военную службу в стране Фото: REUTERS

Минобороны Латвии предложило в течение пяти лет, начиная с 2023 года, вернуть обязательную военную службу, сообщает агентство LSM со ссылкой на министра обороны Артиса Пабрикса.

"С 2023 года минобороны предлагает постепенно ввести в Латвии обязательную Службу национальной обороны. Предполагается, что после пятилетнего переходного периода служба станет обязательной для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет", - уточняется в сообщении.

Этот порядок предстоит утвердить сейму. В случае утверждения набор на службу будет производиться дважды в год - 1 января и 1 июля, срок службы составит 11 месяцев и один месяц будет предоставлен для отпуска.

Напомним, ранее Латвия сообщила о разрыве соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере культуры. Это решение будет действовать до момента вывода российских войск с Украины, заявил глава минкультуры страны.