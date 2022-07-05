В Госдуме оценили вероятность возвращения замороженных резервов России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин считает, что пока неясно, как можно вернуть российские золотовалютные резервы (ЗВР) в рамках проводимой внешней политики.

- Если бы Россия прекратила поставки Западу критически значимых для него товаров, то тогда мы имели бы возможность надеяться на возврат украденных у нас активов, - поделился он своим мнением в беседе с изданием Lenta.ru.

Политик также добавил, что пока "не видит, зачем Западу отдавать нам наши резервы".

Накануне RT писал, что глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал блокировку Соединёнными Штатами зарубежных активов государств. По его мнению, это не просто "неприкрытый грабёж неугодных режимов в духе Дикого Запада", а нарушение социально-экономических прав граждан.

До этого телеканал "360" сообщал, что инициатива властей Британии конфисковать замороженные российские активы и передать их Украине станет ударом по всей политической идеологии стран Запада. По словам аналитика Центра экспертного сопровождения политпроцессов Данилы Гуреева ,на протяжении многих сотен лет в странах Запада действовал принцип неприкосновенности частной собственности. Владельца могли лишить активов только по решению суда. Но сейчас под влиянием политики ситуация меняется.