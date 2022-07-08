Ортодонт объяснил, с какого возраста детям можно устанавливать брекеты Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

Сделать улыбку красивой, учитывая современные методы и технологии, можно с раннего возраста. В том числе идеально ровных зубов можно добиться с помощью брекетов.

По словам основателя стоматологических клиник Full Cycle Dentistry и "Зубарики", врача-ортодонта международного класса Андрея Опарина, обычно брекеты устанавливают только после того, как поменялись зубы - это называется постоянный полный прикус. Этот период начинается с 12 лет, пишет Газета.ru.

- Но если ребенку установили брекеты в возрасте 10 лет при медицинских показаниях, то это будет оправдано, уже к 12-13 годам пациент закончит ортодонтическое лечение. ... До 12 лет врачи работают над созданием условий расширения челюстей, для этого используются специальные аппараты. В том числе для увеличения размеров, например, нижней челюсти при дистальном прикусе, а именно положения зубов, - объяснил ортодонт.

Ранее Life.ru писал о том, нужно ли сохранять зубы мудрости. По словам эксперта Андрея Опарина, зубы мудрости - рудиментарные органы. Он также отметил, что раннее удаление зубов предпочтительнее, поскольку корень зуба может сформироваться в форме крючка — и удалить его позже будет довольно сложно.

Тем временем, телеканал "360" сообщал про некачественное отбеливание зубов. такая процедура, как объяснил стоматолог-имплантолог Илья Усачев, может быть чревато проблемами со здоровьем. По словам медика, при некачественном проведении отбеливания вполне возможно лишиться зубов.