Политолог Гаспарян допустил, что британцы могут "кинуть" Украину после ухода Джонсона с поста премьера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский журналист, политолог Армен Гаспарян заявил, что следующим кандидатом на пост премьера Великобритании после отставки Бориса Джонсона будет министр обороны Бен Уоллес.

Эксперт отметил, что глав военного ведомства считается ярым ненавистником российского лидера Владимира Путина.

При этом Гаспарян добавил, что несмотря на то, что британский глава отказался от поста, он обещал выполнять свои обязанности до назначения следующего премьера. Нового канцлера должны выбрать осенью в ходе съезда консервативной партии Великобритании.

- Для разрешения этого кризиса придется принимать другие меры. ... Уоллес это ярко выраженный яд. ... Британцы могут точно также кинуть Украину, как до этого США кинули Афганистан, - предположил Гаспарян в беседе с "Пятым каналом".

Накануне Life.ru писал, что Великобритания не намерена останавливать поставки вооружения Украине, это решение не зависит от того, кто занимает должность премьер-министра Соединённого Королевства. А пока Борис Джонсон, объявивший о своей отставке, заявил, что Великобритания продолжит поставлять оборонительную помощь так долго, как это необходимо.