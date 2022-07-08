Посол РФ в Берне назвал конфискацию российских активов воровством

Посол России в Берне назвал конфискацию российских активов воровством и оценил позицию президента Швейцарии, который считает право собственности основополагающим правом человека. Фото: pixabay.com.

Конфискация российских активов фактически стала бы грабежом, воровством. Об этом заявил российский посол в Берне Сергей Гармонин.

«Мы выступаем решительно против любой конфискации любых активов, будь то российские граждане, организации, банки, и направления этих средств на восстановление Украины. Фактически это будет грабеж, воровство», - сказал Гармонин в эфире телеканала «Россия 24».

Посол добавил, что Москва позитивно оценила заявление президента и министра иностранных дел Швейцарии о том, что право собственности является фундаментальным правом человека. Также президент Швейцарии Кассис подчеркнул, что конфискация российских активов и передача их Украине может создать опасный прецедент.

Ранее сообщалось, что Украина упростила процедуру конфискации активов попавших под санкции россиян, а в Швеции призвали направить российские активы за рубежом на восстановление Украины.

Тем временем еврокомиссар Джентилони заявил о юридических сложностях в вопросе конфискации российских активов. Еврочиновник считает, что конфискация российских активов не носит политический характер.