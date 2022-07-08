В ЛНР сообщили об уничтожении колонны грузинских наемников под Северском

Под Северском в ДНР уничтожили колонну с 30 грузинскими наемниками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под Северском в Донецкой Народной Республике уничтожена колонна с грузинскими наемниками, которые отступали на нескольких десятках машин.

«У Северска была разбита колонна грузинских наемников. Отступали они на нескольких десятках машин и пикапах. Союзные силы сработали очень точно. Машины остались на месте вместе с этими же наемниками. Все сгорело, человек 30 там точно было», - цитирует ТАСС сообщение источника, близкого к Народной милиции ЛНР.

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