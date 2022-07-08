Что произошло в ночь на 8 мая

На экс-премьера Японии Абэ совершено покушение. Фото: REUTERS

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ тяжело ранен в результате нападения. Неизвестный выстрелил в Абэ в 11.30 (05.30 по московскому времени), когда тот выступал в городе Нара. Раненого Синдзо Абэ госпитализировали, он был без сознания и не подавал признаков жизни. Японские СМИ сообщают, то в Абэ стреляли сзади, предположительно, он ранен в область груди. Очевидцы слышали два выстрела. Стрелявшего задержали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов пойти на территориальные уступки России.

«Украинцы не готовы уступать свою землю, принять то, что эти территории принадлежат России», - сказал Зеленский.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и главы МИД нескольких других стран сорвали традиционную церемонию фотографирования участников министерской встречи G20 на Бали. Из-за их нежелания принимать участие в фотосессии вместе с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым церемония была «отсрочена».

Соединенные Штаты оказывают недостаточную поддержку Украине. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в четверг 7 июля в интервью телекомпании CNN. Зеленский рассказал, как, по его мнению, Вашингтон должен помогать Киеву. Вкратце: увеличить поставки оружия и объемы финансовой помощи, а также влиять на решения других стран относительно Украины.

В отношении людей, которые после полного освобождения ЛНР вернутся домой с Украины, будут проводиться фильтрационные мероприятия. Об этом заявил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.

«Среди гражданских лиц могут оказаться в том числе завербованные террористы», - сказал Киселев.

Под Северском в Донецкой Народной Республике уничтожена колонна с грузинскими наемниками, которые отступали на нескольких десятках машин.

В военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили о серии взрывов в городе. Член главного совета ВГА Рогов допустил, что украинские войска ведут обстрел из артиллерии.