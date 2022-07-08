В России выросло число людей, уверенных в сохранении семьи до старости

Россияне намерены сохранить свои семьи до старости Фото: Мария ЛЕНЦ

58% россиян уверены, что сумеют сохранить семью до старости. Это следует из исследования негосударственного пенсионного фонда СберНПФ. Его результаты приводит РИА Новости в пятницу, 8 июля 2022 года.

Это на четыре процентных пункта больше, чем год ранее (54%).

Еще четверть респондентов надеются, что им удастся встретить старость вместе. Годом ранее такую надежду выражали 28%.

Наиболее уверенными в долговечности своего брака оказались жители Махачкалы. Они лидируют с большим отрывом – 83%.

Также в пятерку по доле людей, верящих в крепость своих семей, вошли Ярославль (68%), Тольятти (65%), Кемерова (63%) и Барнаула (62%).

Как писал сайт kp.ru, в Государственную думу внесен законопроект, предлагающий установить выходным днем 8 июля, когда в России отмечается День семьи, любви и верности.

Ранее россиянам напомнили, что необходимый стаж для выхода на пенсию можно будет "докупить". Как оказалось, такая возможность большинство россиян совсем не заинтересовала. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.