14% российских школьников признались, что столкнулись с нарушениями на ЕГЭ Фото: Евгения ГУСЕВА

Российские школьники поделились своими впечатлениями от экзаменов. Первая волна ЕГЭ уже сдана, остались только пересдачи, которые пройдут те, кто не смог справиться с заданиями в первый раз.

Образовательная компании MAXIMUM Education провела опрос учащихся и узнала, как прошел экзаменационный период в 2022 году.

Оказалось, что 14% школьников, сдававших ЕГЭ, сталкивались с нарушениями во время экзамена.

Каждый шестой увидел, как другие учащиеся списывают. А 64% респондентов соглашаются, что схитрить и воспользоваться шпаргалкой на экзамене вполне реально.

При этом тех, кого ловили контролеры, удаляли из аудитории. О таких случаях рассказали 16% учащихся.

Что касается эмоционального состояния экзаменуемых, то ожидаемо, что большинство испытывали сильное волнение и стресс перед экзаменом. Об этом заявили две трети выпускников (64%).

Больше всего нервирует тотальный контроль, наличие камер и металлоискателей – 39%.

Чувство ответственности за свою жизнь не давало возможности относиться к происходящему легко 36% выпускников. А каждый пятый переживал, что не успеет решить все задания.

Как стало известно «Газете.Ru», 18% школьников успели хорошо подготовиться к экзамену, а вот две трети респондентов заявили, что им не хватило еще одного месяца.

Для большей половины выпускников (53%) задания не стали сюрпризом и уровень сложности экзамена был ожидаемый.

В этом году 16 человек написали единый государственный экзамен (ЕГЭ) на максимальные 300 баллов, сообщает Life.

Тем временем 2023 год в России могут объявить Годом педагога и наставника.

- От их работы напрямую зависит будущее России. Они передают новым поколениям знания, формируют их мировоззрение, помогают найти свое место в жизни. Роль педагога неоценима, - сказала RT первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.