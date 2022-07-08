Туроператоры назвали самые бюджетные направления для отдыха в России и за границей Фото: Иван МАКЕЕВ

Сезон отпусков в самом разгаре и выбрать направление, чтобы было разумно по бюджету и комфортно для отдыха – не так просто. В этом году направлений для отдыха стало меньше, а оставшиеся курорты взвинтили цены. Тем не менее, в этих условиях можно найти заманчивые варианты, о них рассказали операторы TEZ TOUR, FUN&SUN и в агентстве «Апрель-тур».

Зарубежные курорты

Турция – «все включено» на неделю в отель 4* - от 51 тыс.руб/чел.,

Египет - «все включено» в отеле 4* - от 59 тыс. руб/чел.,

ОАЭ – недельный тур «на завтраках» 49,5 тыс.руб, «все включено» -от 67,5 тыс. руб.

Отдых в России:

Карелия - мини-тур на 4 дня/3 ночи стоит от 13 тыс. руб/чел. В сумму входят перелет, проживание, питание (завтраки) и трансфер.

Дагестан – недельный тур 34 тыс.руб,

Камчатка – тур с вылетом из Москвы стартует от 38 тыс.руб.

Байкал (Иркутская область) – от 38 тыс.руб.

Горный Алтай - от 34 тыс. руб,

Казань – 4 дня/3 ночи на двоих с перелетом и экскурсиями от 25 тыс.руб,

Многие направления предполагают, что добраться сюда можно без экскурсий, а самостоятельно. Это Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Геленджик, Сочи.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала NEWS.ru, что цены в крымских гостиницах в этом году упали на 30%, но купить ж/д билеты до Симферополя очень сложно.