Покушение на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ: кто стрелял в политика

Задержание Тэцуя Ямагами Фото: EAST NEWS

Раскрыта личность человека, совершившего покушение на Синдзо Абэ, бывшего премьера Японии.

Как сообщил телеканал Nihon TV, подозреваемый по делу о нападении на политика проходит 41-летний Тэцуя Ямагами, бывший моряк Сил самообороны страны.

Яманами задержали сразу после покушения на Синдзо Абэ. У него изъяли оружие - предположительно, дробовик.

С задержанным по делу о покушении на экс-премьера Японии проводятся следственные действия. Мотивы преступления не раскрываются

Как ранее писал сайт kp.ru, Синдзо Абэ находится в "состоянии остановки сердца и легких" после покушения на его жизнь в городе Нара.

Напомним, нападение на Синдзо Абэ совершено в 05.30 по московскому времени. Политик получил огнестрельные ранения во время предвыборного выступления. По словам журналистов, в Абэ стреляли сзади и попали в область груди.