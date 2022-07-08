Покушение на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ: кто стрелял в политика

Задержание Тэцуя Ямагами
Фото: EAST NEWS
Раскрыта личность человека, совершившего покушение на Синдзо Абэ, бывшего премьера Японии.
Как сообщил телеканал Nihon TV, подозреваемый по делу о нападении на политика проходит 41-летний Тэцуя Ямагами, бывший моряк Сил самообороны страны.
Яманами задержали сразу после покушения на Синдзо Абэ. У него изъяли оружие - предположительно, дробовик.
С задержанным по делу о покушении на экс-премьера Японии проводятся следственные действия. Мотивы преступления не раскрываются
Как ранее писал сайт kp.ru, Синдзо Абэ находится в "состоянии остановки сердца и легких" после покушения на его жизнь в городе Нара.
Напомним, нападение на Синдзо Абэ совершено в 05.30 по московскому времени. Политик получил огнестрельные ранения во время предвыборного выступления. По словам журналистов, в Абэ стреляли сзади и попали в область груди.