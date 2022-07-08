Лавров: России не о чем разговаривать с Западом, который хочет "победить на поле боя"

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что России не о чем разговаривать со странами Запада, если они собираются "победить на поле боя".

Соответствующее заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал по итогам министерского заседания "Группы двадцати" в пятницу, 8 июля 2022 года. Трансляция мероприятия ведется на странице МИД РФ в социальной сети "ВКонтакте".

"Если он (Запад - ред.) хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, то тогда, наверное, говорить просто с Западом не о чем, потому что он этими своими подходами по сути дела не позволяет Украине перейти к мирному процессу", - подчеркнул Лавров.

Как ранее писал сайт kp.ru, днем ранее воинственные высказывания западных политиков прокомментировал президент России Владимир Путин.

“Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя, ну, что тут сказать, пусть попробуют.. Мы всерьез-то еще ничего не начинал”, - заявил глава государства в ходе встречи с лидерами политических партий.