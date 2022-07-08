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Политика8 июля 2022 5:50

Лавров ответил на отказ Блинкена фотографироваться с ним: "А я никого не приглашал"

Церемония была сорвана из-за нежелания американского госсекретаря быть на одном снимке с российским министром
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал срыв церемонии фотографирования участников министерской встречи G20 из-за нежелания госсекретаря США Энтони Блинкена быть на одном снимке с главой российского внешнеполитического ведомства.

"А я никого фотографироваться не приглашал", - констатировал Лавров, отвечая журналистам на соответствующий вопрос по итогам встречи. Трансляция брифинга велась на странице МИД РФ в социальной сети "ВКонтакте".

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что на мероприятие его пригласила Индонезия, выступающая его организатором, ровно "как пригласила и президента России Владимира Путина на саммит, который будет в ноябре".

Как ранее писал сайт kp.ru, Энтони Блинкен и главы МИД нескольких других стран сорвали традиционную церемонию фотографирования участников министерской встречи G20. Из-за их нежелания принимать участие в фотосессии вместе с Сергеем Лавровым церемония была "отсрочена".