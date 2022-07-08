Сенатор Пушков пошутил о полуголом Джонсоне после новости о его отставке

Алексей Пушков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сенатор Алексей Пушков назвал шутливую причину, почему соратники отвернулись от объявившего о своей отставке премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

Пушков напомнил, что перед отставкой Джонсона из британского кабмина уволились 50 человек.

- По всей вероятности, Джонсон решил показать им, насколько он крут, и продемонстрировал свои грудные мышцы, как собирался на саммите G7. Вот они и побежали в шоке и трепете, — написал политик в Telegram.

Напомним, в четверг, 7 июля, Борис Джонсон объявил, что принял решение покинуть свой пост. Помимо этого, он планирует покинуть должность лидера Консервативной партии. Джонсон поблагодарил тех, кто голосовал за Консервативную партию. Он объяснил, что продолжал выполнять обязанности в последние дни, так как это «его долг». Политик добавил, что гордится достижениями британского правительства под его руководством. Он упомянул выход Великобритании из Евросоюза, а также успешную борьбу страны с пандемией коронавирусной инфекции. По словам Джонсона, он пытался убедить коллег в том, что смена лидера в текущей ситуация будет слишком «эксцентричным». Политик выразил сожаление, что не добился успеха в этом.