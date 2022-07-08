Состояние бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ после покушения названо критическим

Синдзо Абэ находится в критическом состоянии Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ находится в критическом состоянии. Об этом заявил журналистам глава правительства государства Фумио Кисида в пятницу, 8 июля 2022 года.

"Мы молимся за его жизнь", - добавил Кисида, уточнив, что на фоне покушения на политика никаких решений по парламентским выборам не принимались. Голосование должно стартовать 10 июля.

Как сообщает телеканал NHK, Синдзо Абэ ведут переливание крови. Ранее то же средство массовой информации сообщило, что политик находится в "состоянии остановки сердца и легких".

Как ранее писал сайт kp.ru, задержанный за покушение на экс-премьера Японии назвал причину нападения. Экс-моряк сил японской самообороны Тэцуя Ямагами дал признательные показания, в которых заявил заявил, что стрелял в политического деятеля, в связи с недовольством его деятельностью.