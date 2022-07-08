Видео покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ опубликовано

Бывший японский моряк пытался убить премьера Японии Синдзо Абэ из неприязни Фото: REUTERS

Видео покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ появилось в социальных сетях и средствах массовой информации.

По предварительным данным, бывший моряк Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами произвел два выстрела из огнестрельного оружия в область груди политика, когда тот выступал перед избирателями за два дня до начала парламентских выборов утром в пятницу, 8 июля 2022 года.

Подозреваемого задержали на месте преступления. Мужчина признался в содеянном, уточнив, что пытался совершить убийство Синдзо Абэ из-за неприязни к политической деятельности бывшего главы японского правительства.

Как ранее писал сайт kp.ru, местные журналисты выяснили, что бывший глава правительства Японии находится в "состоянии остановки сердца и легких". В Японии такими словами принято характеризовать клиническую смерть.