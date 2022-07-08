Зеленский объяснил, почему Байден не посещает Украину

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Джо Байден хочет посетить Незалежную, но ему мешают «некоторые моменты безопасности».

- Мы бы хотели видеть президента Байдена на Украине. Я слышал, что он поддерживает эту идею. Есть некоторые моменты безопасности, которые мешают такому визиту, — сказал Зеленский в интервью CNN, добавив, что Киев «с пониманием» относится к этому.

Ранее Зеленский заявил, что Соединенные Штаты оказывают недостаточную поддержку Украине. Глава государства сообщил, что Украина хочет увеличения американской помощи. Зеленский заявил также, что США могли бы повлиять на решения европейских стран относительно Украины и оказать Киеву политическую поддержку. Также он выразил надежду, что лидер США Джо Байден посетит Украину.

Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты направят Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 820 миллионов долларов. Он помощи включает боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, зенитно-ракетные системы NASAMS, 150 тысяч снарядов для артиллерии калибра 155 мм, а также четыре дополнительных противоартиллерийских радара. На сегодняшний день США выделили Украине помощи на сумму 7,6 миллиарда долларов.