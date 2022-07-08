Бывший премьер Японии Абэ не подает признаков жизни после покушения

Синдзо Абэ Фото: REUTERS

Бывший-премьер-министр Японии Синдзо Абэ не подает признаков жизни после покушения. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на экстренные службы города Нары.

- Пожарная служба города Нара сообщила, что состояние бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, который получил выстрел и был доставлен в город, находится в состоянии остановки сердца и легких, — говорится в сообщении агентства.

В пятницу, 8 июля, на Абэ было совершено покушение. В политика несколько раз выстрелили, когда он выступал в городе Нара. Преступник был задержан. Им оказался бывший военнослужащий морских Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. Задержанный объяснил, что был недоволен политикой Абэ и планировал его убить.

Позже глава правительства Японии Фумио Кисида сообщил, что Синдзо Абэ находится в критическом состоянии. Кисида уточнил, что на фоне покушения на политика никаких решений по парламентским выборам не принимались. Голосование должно стартовать 10 июля.