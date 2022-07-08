Украине предрекли госпереворот и гибель Зеленского после отставки Джонсона

Илья Кива Фото: Кадр видео

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива выразил мнение, что позиции киевского режима серьезно пошатнулись после отставки Бориса Джонсона с поста британского премьера. Соответствующие выводы политик озвучил в своем телеграм-канале в пятницу, 8 июля 2022 года.

По оценке Кивы, теперь Украину ждет государственный переворот, причем, с гибелью президента Владимира Зеленского. Также депутат полагает, что в ближайшем будущем главе Соединенных Штатов Джозефу Байдену будет объявлен импичмент.

"С отставкой Бориса Джонсона, в мире начинается закат политических фриков и клоунов", - заключил Кива.

Как ранее писал сайт kp.ru, спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который накануне объявил о своем уходе в отставку, стоит за обстрелами российских мирных городов.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров также прокомментировал отставку Бориса Джонсона. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что британский премьер хотел изолировать Россию, но в итоге так получилось, что изолировали его самого.