Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июля 2022 7:48

Василий Орлов: «Современный детский сад на 350 мест построят в Благовещенске в 2025 году»

Губернатор Амурской области рассказал, что возведение дошкольного учреждения в микрорайоне «Северный» стартует в 2024 году. Строительство детского сада поддержит Правительство России

«В 2025 году в Благовещенске появится современный детский сад на 350 мест. Строительство будет идти в рамках комплексной застройки микрорайона «Северный». Проект предусматривает организацию младших, средних, старших и подготовительных групп, а также ясельных — для малышей в возрасте до трех лет. В новом детсаду создадут комфортные и безопасные условия пребывания детей», — заявил Василий Орлов.

Губернатор пояснил, что инфраструктурный бюджетный кредит в размере 680 миллионов рублей для Амурской области на строительство нового детского сада одобрил Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Правительства России Марата Хуснуллина.

Сейчас идет разработка проектно-сметной документации для реализации проекта.