Василий Орлов: «Современный детский сад на 350 мест построят в Благовещенске в 2025 году»

«В 2025 году в Благовещенске появится современный детский сад на 350 мест. Строительство будет идти в рамках комплексной застройки микрорайона «Северный». Проект предусматривает организацию младших, средних, старших и подготовительных групп, а также ясельных — для малышей в возрасте до трех лет. В новом детсаду создадут комфортные и безопасные условия пребывания детей», — заявил Василий Орлов.

Губернатор пояснил, что инфраструктурный бюджетный кредит в размере 680 миллионов рублей для Амурской области на строительство нового детского сада одобрил Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Правительства России Марата Хуснуллина.

Сейчас идет разработка проектно-сметной документации для реализации проекта.