Сенатор Тимченко заявил, что послу Британии закроют доступ в здания Совета Федерации

Совет Федерации. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Совфед РФ запретит послу Великобритании и другим сотрудникам британского посольства доступ в здания верхней палаты российского парламента. Об этом рассказал РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

По его словам, Москва зеркально ответит на действия Лондона, запретившего сотрудникам российского диппредставительства посещать британский парламент.

"В этой ситуации мы не можем оставаться [в стороне], не реагируя на неё", - подчеркнул Тимченко.

Как ранее писал сайт kp.ru, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что отношения Москвы и Лондона находятся в точке, ниже которой может быть только разрыв дипломатических связей. При этом Келин отметил, что власти Великобритании предпочитают сохранение связей по линии посольств, подчеркнув, что это необходимо обеим сторонам.

Напомним, о возможности разрыва дипломатических отношений между Москвой и Лондоном посол РФ в Великобритании заявлял еще в марте 2022 года, пояснив, что разрыв возможен в качестве ответной меры, если Лондон закроет российское посольство.