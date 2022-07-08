Компания IKEA приостановила продажу товаров на российском сайте Фото: REUTERS

Ретейлер IKEA приостановил продажи товаров на российском сайте. Компания обрабатывает уже принятые заказы. Об этом говорится на сайте организации.

- Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж, — гласит текст сообщения.

Ранее IKEA, который должен был начать онлайн-распродажу в минувший вторник, 5 июля, однако не смог сделать это из-за сбоя на сайте, предложил покупателям оформлять заказы на онлайн-распродаже через заявки. В компании уточнили, что по техническим причинам доступ в личный кабинет покупателя временно недоступен, и сохраненные списки покупок также недоступны для просмотра. Кроме того, сообщается об ограничениях при составлении формы заявки. Так можно заказать не более 70 штук одного артикула, вес товаров не должен превышать 1 тысячу кг, сумма покупки - не должна быть более 1 млн рублей.