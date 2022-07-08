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Общество8 июля 2022 7:57

IKEA приостановила продажу товаров на российском сайте

Компания обрабатывает уже принятые заказы
Виктор БАЖЕНОВ
Компания IKEA приостановила продажу товаров на российском сайте

Компания IKEA приостановила продажу товаров на российском сайте

Фото: REUTERS

Ретейлер IKEA приостановил продажи товаров на российском сайте. Компания обрабатывает уже принятые заказы. Об этом говорится на сайте организации.

- Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж, — гласит текст сообщения.

Ранее IKEA, который должен был начать онлайн-распродажу в минувший вторник, 5 июля, однако не смог сделать это из-за сбоя на сайте, предложил покупателям оформлять заказы на онлайн-распродаже через заявки. В компании уточнили, что по техническим причинам доступ в личный кабинет покупателя временно недоступен, и сохраненные списки покупок также недоступны для просмотра. Кроме того, сообщается об ограничениях при составлении формы заявки. Так можно заказать не более 70 штук одного артикула, вес товаров не должен превышать 1 тысячу кг, сумма покупки - не должна быть более 1 млн рублей.