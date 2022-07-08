Владимир Путин Фото: REUTERS

Журналист Daily Express Энтони Ашкеназ сообщил о ярости украинских политиков после решения Евросоюза по газу.

Ранее Европарламент принял решение о расширении таксономии Евросоюза, включив газ и атомную энергетику. Таксономия представляет собой классификатор, определяющий, какие проекты в сфере энергетики могут рассчитывать на дополнительное финансирование и поддержку.

- Украина пришла в ярость, когда ЕС вручил огромный подарок Путину, — заявил Ашкеназ.

Украина опасается, что после решения ЕС Европа станет еще больше зависеть от энергоносителей из России, считает автор.

Ранее американский политический обозреватель Такер Карлсон в эфире Fox News обвинил президента Соединенных Штатов Джо Байдена в уничтожении собственной страны. По его словам, бензин, составлявший одну из основ благосостояния американцев, подорожал из-за политики главы Белого дома, а не российского президента Владимира Путина, которого американский лидер пытается в этом обвинить. Карлсон отметил, что США богаты нефтью и газом, которые он назвал критически важными ресурсами для цивилизации. Карлсон обратил внимание на данные исследования компании GasBuddy, которые говорят о том, что задолго до начала спецоперации России на Украине, с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года, топливо подорожало на 66%.