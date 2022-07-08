NASA обвинило Россию в использовании МКС для поддержки спецоперации

В NASA обвинили РФ в использовании МКС для поддержки спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

NASA заявило, что Россия использует Международную космическую станцию (МКС) для поддержки спецоперации на Украине.

Как пишет The Washington Post, в ведомстве считают, что это «в корне противоречит основному назначению станции, состоящему в том, чтобы при участии 15 стран продвигать науку и развивать технологии в мирных целях».

В NASA также утверждают, что в июле российские космонавты развернули на МКС флаги ДНР и ЛНР, отметив таким образом освобождение Луганской народной республики.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – «защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима». В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.