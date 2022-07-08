В МИД России ошеломлены новостью о покушении на экс-премьера Японии Абэ

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство иностранных дел России прокомментировало покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

- Ошеломлены новостью о произошедшей сегодня в Японии трагедии – покушении на бывшего премьер-министра страны С.Абэ, — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она назвала Абэ выдающимся политическим деятелем и пожелала японскому политику скорейшего восстановления и выздоровления.

В пятницу, 8 июля, на Абэ было совершено покушение. В политика несколько раз выстрелили, когда он выступал в городе Нара. Преступник был задержан. Им оказался бывший военнослужащий морских Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. Задержанный объяснил, что был недоволен политикой Абэ и планировал его убить.

Позже глава правительства Японии Фумио Кисида сообщил, что Синдзо Абэ находится в критическом состоянии. Кисида уточнил, что на фоне покушения на политика никаких решений по парламентским выборам не принимались. Голосование должно стартовать 10 июля.