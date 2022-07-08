США просили Россию признать американских наемников на Украине комбатантами

Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Соединенные Штаты Америки просили РФ признать американских наемников на Украине комбатантами.

- Был определенный сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу Женевских конвенций, на них должны распространяться соответствующие обязательства, — рассказал он.

По словам Рябкова, эта тема не получила продолжения в российско-американском диалоге.

Ранее британское издание Daily Mail сообщило о гибели бразильской модели Талита ду Валье, которая работала снайпером на Украине. Уточнялось, что женщина прибыла в страну в качестве волонтера три недели назад. 2 июля она погибла в Харькове в результате возгорания ее бункера. Ее брат Тео Родриго Виейра рассказал, что Талита ду Валье отделилась от своего подразделения и осталась в укрытии. После возгорания девушка не смогла выбраться из бункера умерла от удушья.

До этого французская радиостанция Europe 1 сообщила о гибели наемник из Франции на Украине. Известно, что мужчина прибыл на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне Киева в составе интернационального легиона. Согласно данным радиостанции, он получил смертельное ранение после артиллерийского обстрела под Харьковом. Уточнялось, что это первый наемник из Франции, погибший с начала спецоперации РФ на Украине.