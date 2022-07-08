В Вологодской области система видеонаблюдения помогает бороться с лесными пожарами

Фото пресс-службы правительства области

Система видеомониторинга лесных пожаров по решению Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова заработала в регионе в мае этого года. Для установки системы из областного бюджета выделили 22,5 млн рублей.

Система состоит из 35 онлайн-камер, которые установлены в десяти муниципальных районах Вологодской области. Информация с камер стекается в единый диспетчерский центр в Вологде.

«Нами были определены 10 самых «горимых» районов, в которых за последние 20 лет произошли 70% лесных пожаров по количеству и 88% по площади. Система отлично работает. Камеры с хорошим разрешением, делают оборот в 360 градусов каждые 10 минут, обзор до 40 километров, есть возможность приблизить картинку», - рассказал первый заместитель Губернатора, председатель Правительства области Антон Кольцов.

Мониторинг обстановки позволяет тушить лесные пожары на малых площадях, экономит ресурсы и минимизирует ущерб. Сейчас в систему мониторинга лесопожарной обстановки кроме онлайн-наблюдения, входят космический мониторинг, авиационное и наземное патрулирование.

Добавим, что с начала пожароопасного периода в регионе уже произошло 12 лесных пожаров, три из которых удалось обнаружить благодаря новой системе видеонаблюдения. Все возгорания были потушены в первые сутки с момента возникновения.