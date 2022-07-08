Депутат Бундестага Эрнст заявил, что Германия бьет себя по лицу «назло Путину»

В Бундестаге заявили, что Германия бьет себя по лицу «назло Путину» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст в разговоре с Die Welt раскритиковал энергетическую политику Берлина.

- Германия проводит политику под девизом: «Дадим себе по лицу назло Путину». При этом Путину мы вовсе не вредим. Москва только выигрывает от высоких цен на топливо, — сказал парламентарий.

Эрнст заявил, что в случае отказа от российских энергоресурсов ВВП Германии снизится на 20%.

Ранее американский политический обозреватель Такер Карлсон в эфире Fox News обвинил президента Соединенных Штатов Джо Байдена в уничтожении собственной страны. По его словам, бензин, составлявший одну из основ благосостояния американцев, подорожал из-за политики главы Белого дома, а не российского президента Владимира Путина, которого американский лидер пытается в этом обвинить. Карлсон отметил, что США богаты нефтью и газом, которые он назвал критически важными ресурсами для цивилизации. Карлсон обратил внимание на данные исследования компании GasBuddy, которые говорят о том, что задолго до начала спецоперации России на Украине, с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года, топливо подорожало на 66%.