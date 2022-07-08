Захарова о санкциях: "Хотели против России, а получилось против себя"

Мария Захарова Фото: REUTERS

Санкции западных стран против России сработали с обратным эффектом, заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в пятницу, 8 июля 2022 года.

Так дипломат прокомментировала слова президента Бразилии Жаира Болсонару, который усомнился в действенности антироссийских мер.

"Они сработали с обратным эффектом: хотели против России, а получилось против себя самих", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Как ранее писал сайт kp.ru, канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что экономика Германии и немецкие компании болезненно переносят санкции в отношении России, однако Берлин готов платить цену за солидарность с Киевом.

Как заявил глава германского правительства, Берлин продолжит оказывать помощь украинским властям, в том числе поставлять вооружение, так долго, как этого потребует ситуация.