Часть американцев решила поддержать политику Владимира Путина Фото: REUTERS

Конфликт на Украине привел к расколу в американском обществе. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

Как передает издание, часть американских граждан решила поддержать политику президента России Владимира Путина, выступив против поставки нового вооружения Украине. «Москва нашла активных союзников в США. Многие члены Республиканской партии открыто встали на сторону России», - заявляют авторы статьи, уточняя, что подобную позицию заняли как правые, так и левые.

В качестве примера издание приводит телеведущего популярного шоу в Соединенных Штатах на канале Fox News Такера Карлсона, который, по их словам, делает «прокремлевские» заявления.

«Между тем светило американских левых интеллектуалов Ноам Хомский назвал расширение НАТО главной причиной конфликта на Украине», - говорится в статье, где также указывается на то, что многие критикуют политику украинского президента Владимира Зеленского.

Отмечается, что все эти события указывает на раскол внутри американского общества, подтверждая тем самым, что Вашингтону нужно разобраться во внутренних проблемах.