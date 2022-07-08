Биткоин подорожал до 22 тысяч долларов 8 июля 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена биткоина в пятницу, 8 июля, растет на восемь процентов, и криптовалюта торгуется на уровне примерно 22 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance, биткоин по состоянию на 8.26 московского времени дорожал на 7,9%, поднявшись до 22 тысяч долларов. Ранее в ходе торгов стоимость этой криптовалюты достигала 22,53 тысячи долларов.

Согласно данным портала CoinMarketCap, который просчитывает среднюю стоимость более чем по 20 биржам, цена биткоина поднималась на 7,8% и в среднем до 21,99 тысячи долларов.

С начала текущей недели биткоин подорожал на 14%. В понедельник, 4 июля, криптовалюта торговалась на уровне 19,25 тысячи долларов. При этом с начала июля этого года биткоин показывает рост впервые после четырех месяцев падения. Прошлый месяц криптовалюта потеряла в цене 37%, и в начале июня его стоимость была примерно 32 тысячи долларов.