Российские ракеты уничтожили две британские установки Harpoon в Одесской области

Минобороны России заявило об уничтожении двух британских установок Harpoon в Одесской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в пятницу, 8 июля, заявило, что при помощи российского морского оружия были уничтожены две установки берегового комплекса Harpoon, доставленные в Одесскую область из Великобритании.

«Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В министерстве также сообщили, что при помощи ударов Воздушно-космических сил (ВКС) России в городе Краматорск на подконтрольной Украине территории Донецкой Народной Республики (ДНР) были уничтожены две пусковые установки ракетного комплекса (Точка-У), а также свыше 150 украинских солдат и офицеров.

«В населенном пункте Маяки Донецкой Народной Республики уничтожено шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и склад боеприпасов», - говорится в сводке.