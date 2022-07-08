Захарова связала отставку премьера Британии Джонсона с помощью Украине

Мария Захарова Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон настолько старался помочь киевскому режиму, что теперь он может отдохнуть в отставке, заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в пятницу, 8 июля 2022 года.

Так дипломат прокомментировала жалобу президента Украины Владимира Зеленского о "недостаточной" поддержке Киева со стороны Соединенных Штатов.

"А Британия? Видимо, достаточно настолько, что британский премьер может отдохнуть", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты оказывают недостаточную поддержку Украине. Глава государства заявил, что Украина хочет увеличения американской помощи.

Напомним, бывший депутат Верховной рады Илья Кива выразил мнение, что позиции киевского режима серьезно пошатнулись после отставки Бориса Джонсона с поста британского премьера. По оценке Кивы, теперь Украину ждет государственный переворот, причем, вероятно, с гибелью Зеленского.