Песков заявил, что в спецоперации на Украине используется лишь незначительная часть российского потенциала Фото: REUTERS

Москва на сегодняшний день задействует только незначительную часть своего потенциала в ходе ведения специальной военной операции на Украине. Такое заявление в пятницу, 8 июля, сделал, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент Москва не предпринимала серьезных действий в ходе специальной военной операции на Украине и не отказывается от мирных переговоров.

Как уточнил представитель Кремля, российский президент «апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы».

«Здесь Путин таким образом напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. Потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», - отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков также заявил, что все слова «западников буквально абсурдны». По его словам, их заявления «просто добавляют горя для украинского народа».