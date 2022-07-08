Песков отверг обвинения, что Россия использует газ как политическое оружие

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения, что Россия использует газ в качестве политического оружия.

- Мы полностью отвергаем любые намеки или прямые заявления о том, что российская сторона использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Это не так, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

РФ выполняет все обязательства по поставкам и способная гарантировать полную энергетическую безопасность Европы, добавил Песков

Ранее читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца уйти в отставку, комментируя его заявление о том, что Россия использует газ как оружие. Многим юзерам показалось странным удивление немецкого политика, что Москва принимает меры в ответ на ограничения со стороны Запада. Также пользователи назвали антироссийские санкции, которые ударили по странам Запада, полным провалом немецкого правительства. По их мнению, действующие власти Германии не способны предвидеть последствия своих действий.

До этого британское издание The Economist заявило, что Европе не везет в энергетической войне с Россией. В публикации отмечается, что пообещав отказаться от импорта российской нефти, лидеры государств «Большой семерки» (G7) 28 июня заявили, что будут изыскивать возможности для ограничения нефтяных цен, а также цен на газ из России. Население готовят к «болезненным последствиям», пишет в публикации автор.