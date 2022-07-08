Путин направил телеграмму с соболезнованиями семье Абэ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин направил с соболезнованиями семье бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который скончался в результате покушения в пятницу, 7 июля.

«Уважаемая госпожа Еко Абэ, уважаемая госпожа Акиэ Абэ, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего сына и супруга Синдзо Абэ... Желаю вам и вашим родным стойкости и мужества перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты», - сказано в телеграмме российского президента.

Как писал сайт kp.ru, накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле решительно осуждают покушение на бывшего премьер-министра Японии, а также глубоко опечалены сообщением о его смерти.

Напомним, нападение на Синдзо Абэ совершили в 05.30 по мск в пятницу, 7 июля. Экс-премьер получил огнестрельные ранения в ходе своего предвыборного выступления. Как сказал задержанный за покушение бывший военнослужащий морских Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, он стрелял в политика, потому что был недоволен его деятельностью.