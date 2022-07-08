Два солдата армии Германии планировали взорвать Крымский мост украденным оружием

Два немецких солдата планировали взорвать Крымский мост Фото: Виталий ПАРУБОВ

Два солдата армии Германии, укравших оружие из нескольких казарм в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн, планировали взорвать Крымский мост.

Как пишет издание Stern, преступники обсуждали свои намерения по телефону. Они планировали взорвать Крымский мост, чтобы помешать снабжению российских войск.

Согласно данным расследования, мужчины в составе преступной группы из десяти человек крали оружие в казармах. Прокуратура города Киль в настоящее время проводит расследование в отношении солдат по подозрению в грабеже организованной группой.

В доме преступников обнаружили оружие и взрывчатку. Задержанные пояснили, что они планировали продать часть оружия, а также использовать его на территории Украины.

Напомним, накануне генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для нанесения удара с украинской стороны, указав также, что выбор данного объекта для возможных ударов обусловлен тем, что тот является «путем подтягивания резервов». Как писал сайт kp.ru, депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал такие угрозы для Украины самоубийством.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что безопасность Крыма превентивно гарантирована принимающимися мерами. Таким образом представитель Кремля прокомментировал вопрос о том, можно ли утверждать о гарантированной безопасности Крыма в отпускной период на фоне последних высказываний украинских военачальников, которые назвали Крымский мост целью номер один.