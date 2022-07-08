Медцентр устроил свалку из бинтов и шприцев в Хабаровске

В медцентре неправильно утилизировали медотходы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жуткое зрелище предстало перед жителями улицы Тихоокеанской в Хабаровске. Спокойно проходя по улице люди стали находить медицинский иглы, шприцы, окровавленные салфетки и многое другое. Источником свалки и беспокойства граждан стал Центр медицинских комиссии, сообщает Транссибинфо.

Центр располагается на улице Тихоокеанской уже достаточно давно, и ранее инцидентов с медицинскими соседями у жителей не было. Ровно до тех пор, пока местные бездомные собаки не растаскали медотходы по всей улице. Выяснилось, что работники учреждения проигнорировали правила утилизации опасных отходов и попросту сбрасывали их вперемешку в один контейнер. Никто бы и не узнал о халатности медиков, если бы не дворняги, которые растащили отходы по всей улице. Помимо пугающих игл, кровавых бинтов, салфеток и много другого, горожан обеспокоила вонь.

Скрывать ситуации никто не собирался. Происходящее сняли на видео и передали его в «Экодозор». А уж экологи обратились в прокуратуру. В ЦМК нагрянула проверка и теперь медцентру придется объяснить, почему на утилизации отходов сэкономили.