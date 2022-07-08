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Политика8 июля 2022 10:50

Зеленский назвал условие окончания конфликта на Украине до конца года

Зеленский: конфликт на Украине закончится до конца года, если Запад "вовремя отправит оружие"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Президент Незалежной Владимир Зеленский назвал главное, по его мнению, условие окончания конфликта на Украине.

Глава государства в интервью CNN выразил уверенность, что конфликт закончится до конца 2022 года в случае, если Запад "вовремя отправит оружие".

"Если мощное оружие от наших партнеров будет поступать к нам вовремя, и если удача и бог будут на нашей стороне, мы сможем многого добиться до конца года и сможем остановить это", - подчеркнул глава Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший депутат Верховной рады Илья Кива выразил мнение, что позиции киевского режима серьезно пошатнулись после отставки Бориса Джонсона с поста британского премьера. По оценке Кивы, теперь Украину ждет госпереворот и, возможно, гибель Зеленского.