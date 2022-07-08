Первая подлодка - носитель беспилотников «Посейдон» передана ВМФ России

Фото: Олег Кулешов

Предприятие «Севмаш» передало Военно-морскому флоту России атомную подводную лодку «Белгород», которая стала первым экспериментальным носителем беспилотной системы «Посейдон».

«Сегодня, 8 июля 2022 года, на крупнейшем судостроительном предприятии России - АО "ПО "Севмаш" (входит в ОСК) - состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки "Белгород"», - говорится на сайте предприятия «Севмаш».

Напомним, впервые о разработке в стране беспилотных подводных аппаратов, которые могут двигаться на очень большой глубине и с высокой скоростью, президент России Владимир Путин рассказал в ходе послания к Федеральному Собранию, отметив, что такие беспилотники способны нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, что в свою очередь позволит им поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.