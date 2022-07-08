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Происшествия8 июля 2022 11:03

Видео задержания проректора Российской таможенной академии за продажу наркотиков опубликовала ФСБ

Правоохранители пресекли деятельность подпольной нарколаборатории
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Видео задержания проректора Российской таможенной академии за продажу наркотиков опубликовала ФСБ

Видео задержания проректора Российской таможенной академии за продажу наркотиков опубликовала ФСБ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службой безопасности (ФСБ) опубликовали видео задержания с поличным проректора Российской таможенной академии (РТА) Залима Керефова при реализации бесконтактным способом очередной партии наркотиков.

Как стало известно, проректор реализовывал наркотики с 2020 года, успев сделать зависимыми троих сотрудников таможенной академии.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый со своего служебного компьютера, используя криптографические интернет-мессенджеры, осуществлял закупку наркотических средств, администрировал сеть из 5 интернет-магазинов по продаже наркотиков в закрытом сегменте «DarkNet»», - сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, Керефов сделал зависимыми проректора по финансово-экономическим вопросам Д.А. Першина, начальника отделения работы со студентами М.В. Пономарева, а также отдела документального обеспечения Л.С. Лошкареву. Три сотрудника таможенной академии дали признательные показания о приобретении наркотиков у подозреваемого.

Кроме того, за счет данным, которые хранились в компьютере подозреваемого, ФСБ вскрыла и пресекла деятельность подпольной нарколаборатории для производства синтетических наркотиков.

В ведомстве сообщили, что в ходе обысков из лаборатории было изъято «62 кг мефедрона, 750 литров наркосодержащей жидкости, различные прекурсоры, высокотехнологичное лабораторное оборудование, в том числе химический реактор, денежные средства в сумме 7 млн рублей и 31 тысяч долларов США»,

За незаконный сбыт наркотика в особо крупном размере Керефову грозит пожизненный срок тюремного заключения в колонии.