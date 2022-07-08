Видео задержания проректора Российской таможенной академии за продажу наркотиков опубликовала ФСБ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службой безопасности (ФСБ) опубликовали видео задержания с поличным проректора Российской таможенной академии (РТА) Залима Керефова при реализации бесконтактным способом очередной партии наркотиков.

Как стало известно, проректор реализовывал наркотики с 2020 года, успев сделать зависимыми троих сотрудников таможенной академии.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый со своего служебного компьютера, используя криптографические интернет-мессенджеры, осуществлял закупку наркотических средств, администрировал сеть из 5 интернет-магазинов по продаже наркотиков в закрытом сегменте «DarkNet»», - сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, Керефов сделал зависимыми проректора по финансово-экономическим вопросам Д.А. Першина, начальника отделения работы со студентами М.В. Пономарева, а также отдела документального обеспечения Л.С. Лошкареву. Три сотрудника таможенной академии дали признательные показания о приобретении наркотиков у подозреваемого.

Кроме того, за счет данным, которые хранились в компьютере подозреваемого, ФСБ вскрыла и пресекла деятельность подпольной нарколаборатории для производства синтетических наркотиков.

В ведомстве сообщили, что в ходе обысков из лаборатории было изъято «62 кг мефедрона, 750 литров наркосодержащей жидкости, различные прекурсоры, высокотехнологичное лабораторное оборудование, в том числе химический реактор, денежные средства в сумме 7 млн рублей и 31 тысяч долларов США»,

За незаконный сбыт наркотика в особо крупном размере Керефову грозит пожизненный срок тюремного заключения в колонии.