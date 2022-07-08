Рогозин напомнил NASA, что США первыми нарушили принцип «космос вне политики»

Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин напомнил NASA, что Соединенные Штаты Америки первыми нарушили принцип «космос вне политики».

Ранее NASA заявило, что Россия использует Международную космическую станцию (МКС) для поддержки спецоперации на Украине. Как пишет The Washington Post, в ведомстве считают, что это «в корне противоречит основному назначению станции, состоящему в том, чтобы при участии 15 стран продвигать науку и развивать технологии в мирных целях». В NASA также утверждают, что в июле российские космонавты развернули на МКС флаги ДНР и ЛНР, отметив таким образом освобождение Луганской народной республики.

- Именно они (США) политизировали наше сотрудничество, ввели антизаконные санкции против наших предприятий и ряда руководителей (бывшего и нынешнего) нашей отрасли, грубо попрали принцип «космос вне политики», — написал Рогозин в Telegram, напомнив, что Вашингтон лишил РФ доступа к рынку микроэлектроники и коммерческих заказов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Рогозин заявил, что весь ресурс спутников Роскосмоса работает на интересы российского Министерства обороны. Он также отметил, что до конца 2022 года предприятия Роскосмоса сдадут еще несколько аппаратов, которые смогут быть задействованы в военной сфере. В то же время Рогозин отметил, что количество российских спутников на орбите невелико по сравнению с количеством космический аппаратов системы Starlink и зарубежных спутников наблюдения.