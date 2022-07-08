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Общество8 июля 2022 11:29

Совфед разрешил оформлять страховые случаи по ОСАГО через интернет

Закон исключает обязанность потерпевшего при ДТП предоставлять документы только в бумажном виде
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Совфед разрешил оформлять страховые случаи по ОСАГО через интернет

Совфед разрешил оформлять страховые случаи по ОСАГО через интернет

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Совет Федерации РФ в ходе заседании в пятницу, 8 июля, одобрил закон, исключающий обязанность потерпевшего при дорожно-транспортном происшествии предоставлять документы о страховом возмещении только в бумажном виде, разрешая оформление в электронном виде. Такая мера коснется как добровольного, так и обязательного страхования.

Согласно закону, потерпевший имеет право предоставить заявления в электронном виде с использованием официального сайта страховщика. Доступ к сайту может осуществляться при помощи единой системы идентификации и аутентификации. В свою очередь договор обязательного страхования составляется в виде электронного документа, который подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием официального сайта страховщика.

При этом осмотр автомобиля, поврежденного в результате ДТП, может осуществляться дистанционно, при получении от фото и видеоматериалов через интернет. Страховщики в свою очередь будут обязаны соблюдать все установленные режимы защиты, а также режим обработки полученной информации.