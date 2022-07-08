Путин поручил обсудить с Киргизией создание совместной противовоздушной обороны

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны РФ обсудить с Киргизией создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 8 июля 2022 года.

Переговоры пройдут при участии представителей министерства иностранных дел РФ.

В частности, ведомствам необходимо "подписать указанное соглашение, разрешив вносить в проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера".

Как ранее писал сайт kp.ru, министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой Минобороны Белоруссии Виктором Хрениным заявил, что "обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО".