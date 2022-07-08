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Экономика8 июля 2022 11:38

Совфед разрешил банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

Данная мера не является обязанностью банков
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Совфед разрешил банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

Совфед разрешил банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации РФ в ходе заседании в пятницу, 8 июля, одобрил закон, который дает банкам разрешение вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц.

Согласно закону, в договоре банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, который заключают юридические лица, может быть предусмотрено взимание комиссии, размер которой в свою очередь может превышать сумму процентов, выплачиваемых по данному вкладу.

Как отмечается, подобные изменения направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах. Уточняется, что речь идет о праве банка водить подобную комиссию, которая не является обязанностью.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, а соответствующие нормы будут распространяться на правоотношения, которые возникли не только из новых, но и уже действующих договоров вкладов юридических лиц.