Совфед разрешил банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации РФ в ходе заседании в пятницу, 8 июля, одобрил закон, который дает банкам разрешение вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц.

Согласно закону, в договоре банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, который заключают юридические лица, может быть предусмотрено взимание комиссии, размер которой в свою очередь может превышать сумму процентов, выплачиваемых по данному вкладу.

Как отмечается, подобные изменения направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах. Уточняется, что речь идет о праве банка водить подобную комиссию, которая не является обязанностью.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, а соответствующие нормы будут распространяться на правоотношения, которые возникли не только из новых, но и уже действующих договоров вкладов юридических лиц.