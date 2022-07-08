Президент Финляндии принял поправки, разрешающие строить заграждения на границе с Россией

В Финляндии приняли поправки, разрешающие строить заграждения на границе с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Финляндии Саули Ниинисте одобрил поправки к закону, разрешающие строить заграждения на границе с Россией. Закон вступит в силу 15 июля 2022 года.

- Таким образом, в национальное законодательство будут добавлены положения о строительстве барьеров в пограничной зоне, таких как заборы, чтобы лучше подготовиться к различным угрозам безопасности страны, — говорится в сообщении МВД страны.

Напомним, по задумке авторов инициативы из парламента Финляндии, в случае «исключительных обстоятельств», забор позволит просто закрыть границу от ищущих убежища беженцев. Речь, по словам парламентариев, идет не столько о россиянах, которые вдруг могут побежать в Европу, сколько о возможности Финляндии противостоять мерам «гибридного влияния», в том числе организованного кризиса с потоком нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Принятый закон позволит не только строить стены и заборы, но и принимать беженцев только в одном из пограничных пунктов, например в аэропорту Хельсинки, закрыв сухопутную границу.