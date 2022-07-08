В столице к новому отопительному сезону готовы более трети школ, детсадов и больниц

Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

На улице - июльская жара, но для столичных коммунальщиков это не повод расслабляться. Все службы готовятся к предстоящему отопительному сезону. Напомним, им предстоит провести профилактику и ремонт на более чем 17 тысячах километров сетей.

«Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают масштабную подготовку к осенне-зимнему периоду, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Все работы будут проведены в установленный срок – к 1 сентября».

По его словам, особое внимание уделяется оснащению социальных учреждений. Среди них - школы, детсады, больницы и поликлиники. По традиции отопление в них включают с первым же похолоданием.

«На сегодня полностью готовы свыше 3,6 тысяч социальных объектов или почти 41% от общего плана», – уточнил Бирюков.

Подробные цифры называет телеграм-канал «Городское хозяйство Москвы». Известно, что к зиме уже подготовили:

- почти 2,2 тысячи объектов образования и науки;

- 913 объектов здравоохранения;

- более 240 объектов культуры;

- 196 спортивных учреждений.

КСТАТИ

В столице к зиме приведут в порядок более 74 тысяч зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов.

До сентября проверят все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, около 140 районных и квартальных тепловых станций. При этом во время гидравлических испытаний тепловых сетей отремонтируют отдельные участки, если будет необходимо.